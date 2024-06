Gravina | feriscono richieste dimissioni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 30 giugno 2024) 13.30 "Non scappo da responsabilita'. Le critiche,quelle strumentali legate ad una richiesta di. Quelle costruttive no, vanno ascoltate" Cosi' il presidente della Federcalcio, Gabrielenel dayafter dell'eliminazione dell'italia dagli Europei. "Seconda candidatura?Non ci ho pensato" Spalletti:"Ieri fatto passo indietro importante che non si può accettare. Io credo di sapere quello che ci vuole". "La partita di ieri ci fa tornare a zero, nelle scelte future tenterò di ringiovanire la rosa"."Rimango qui".