Francia Deschamps | Dobbiamo fare più gol Mbappé sta meglio

(Di domenica 30 giugno 2024) Didier– ct della– ha parlato alla vigilia della sfida con il Belgio, valida per gli ottavi di finale di Euro 2024: “Sto facendo del mioper mettere in campo una squadra che sia nella migliore posizione possibile per dare filo da torcere agli avversari ed essere forte in difesa. Pochi gol segnati? Può capitare. Anche i migliori goleador possono vivere momenti nei quali non segnano. L’importante è che costruiamo tante occasioni, come successo nelle prime tre uscite di Euro2024.far bene, esser più efficaci e andare ai quarti di finale.– continua il ct transalpino – sta, il suo naso adesso è più solido. Le occasioni le abbiamo avute ed è la cosa più importante. Poi ovviamente i gol vanno fatti, abbiamo avuto delle difficoltà finora ma è una nuova fase,tirarci su, creare occasioni e segnare”.