Tumore al polmone rimborsato in Italia Sotorasib

(Di sabato 29 giugno 2024) Cambio di passo per i pazienti conalnon a piccole cellule (NSCLC) avanzato e mutazione KRAS p.G12C., prima terapia target orale specifica per questa mutazione, ha ottenuto la rimborsabilità in. L'nel 2023 registra 44.000 nuove diagnosi didel, con una prevalenza maggiore negli uomini (30.000 casi) rispetto alle donne (14.000 casi). L'85% dei casi appartiene alla categoria dei tumori alnon a piccole cellule (NSCLC), una forma che, nel 60% dei casi, presenta mutazioni genetiche, tra cui quelle a carico di KRAS che risultano tra le più diffuse, con un'incidenza del 30%.In particolare, la mutazione G12C pesa per quasi la metà di tutte le mutazioni a carico di KRAS, rappresentando il 12-13% dei casi totali nel NSCLC: in pratica un paziente ogni 8 presenta questa mutazione, con una stima complessiva che ogni anno conta circa 2600 persone.