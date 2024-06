Tre anni fa l’Italia cantava e scherzava Tra gli azzurri di oggi l’allegria non c’è Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 29 giugno 2024) Trefa,, tra glidinon c’è. Lo scrive il Corriere della Sera con Fabrizio Roncone. Scrive il: Di sicuro, non c’è allegria. La sensazione è precisa anche osservando gliora che escono dal campo, interpretando le loro smorfie, il linguaggio dei corpi. Non ridono, non scherzano. Sembrano pieni di quella certa preoccupazione non sana. Come se più che temere gli svizzeri, temano se stessi. Senza telefonare a Paolo Crepet: si chiama mancanza di autostima. Quella che, di solito, hanno invece tutti i gruppi vincenti. Prima, bevendo un caffè finalmente definibile caffè, si ricordava l’arrivo deglia Wembley, trefa, la sera prima della finale. Si presentarono cantando.