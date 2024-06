Nino D' Angelo riempie il Maradona | ancora non ci credo Napoli mi ama

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 29 giugno 2024) Grande attesa per il concerto evento "I miei meravigliosi anni '80 e non solo!" diD'che si terrà sabato 29 giugno allo Stadio Diego Armandodi. Il popolare cantante napoletano ha raccontato a poche ore del suo grande evento l'emozione per il sogno della sua vita che si realizza. "È quello che volevo nella mia vita, ho sempre pensato a questo sogno. È un'emozione che non si può spiegare. Io non mi aspetto niente, ho già avuto tanto e questa è una cosa in più, ma mi aspetto l'applauso, che mi sono meritato per questi 50 anni di carriera" (Carmen Guadalaxara).