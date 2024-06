My home my destiny anticipazioni dal 1 al 6 luglio

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di sabato 29 giugno 2024) Mymydal 1 al 6È tornata in prima visione su Canale 5 la seconda stagione della serie turca “MyMy” con Demet Ozdemir. Nel frattempo, la serie turca è disponibile integralmente su Mediaset Infinity. Ricordiamo che la prima stagione è andata in onda su Canale 5 nel 2023, mentre la seconda stagione è stata trasmessa su Mediaset Infinity e ora viene recuperata su Canale 5. Inoltre, questa è l’ultima settimana di trasmissione nel pomeridiano di Canale 5: dal prossimo 8, “MyMy” sarà sostituita dalla nuova serie turca “The Family“. La serie con Demet Ozdemir sarà riposizionata nel weekend. Mymydal 1 al 6Lunedì 1°Mehdi viene rilasciato dopo essere stato temporaneamente trattenuto in centrale per aver aggredito una persona.