MotoGP Francesco Bagnaia domina la Sprint race davanti a Martin e Vinales – VIDEO

(Di sabato 29 giugno 2024)hato ladel Gran Premio d’Olanda, ottavo appuntamento del Mondiale di2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Assen, la cosiddetta “Università delle moto”, il portacolori del team Ducati Factory ha disputato una corsa perfetta. Ottimo start, quindi gestione impeccabile. Il successo è arrivato di conseguenza, con Jorgesecondo a 2.3, quindi completa il podio proprio Mavericka 4.1. Quarta posizione per Enea Bastianini a 6.3, quinta per Fabio Di Giannantonio a 8.8, sesta per Brad Binder a 9.7, mentre è settimo Alex Marquez a 10.1. Ottava posizione per Fabio Quartararo a 10.8, nona per Franco Morbidelli a 13.5, mentre completa la top10 Pedro Acosta a 15.9. La gara ha visto pochissime emozioni.