Jeremy Renner dice che il legame che condivide con le star di AVENGERS non è solo per Instagram; noi odiamo quella m****

(Di sabato 29 giugno 2024)che ilchecon ledi“non èper; noi”.si è ripreso completamente dal grave incidente avvenuto il giorno di Capodanno vicino alla sua casa nel Nevada settentrionale, che ha quasi messo fine alla sua vita lo scorso anno. L’attore è tornato di recente al lavoro, girando le scene della terza stagione del crime drama Mayor of Kingstown – ma lo rivedremo prima o poi nel MCU nei panni di Clint Barton?ha recentemente dichiarato di essere “pronto” a tornare, ma sembra che ci voglia la storia giusta per convincerlo a riprendere in mano l’arco e le frecce di Occhio di Falco. “Forse se passa abbastanza tempo, giusto? Penso che a questo punto sia già passato, ma anche qual è lo scopo della narrazione e della storia?“, ha detto al podcast Happy Sad Confused.