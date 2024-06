Europei calcio 2024 oggi in tv | orari calendario partite sabato 29 giugno streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024)29, prendono il via gli ottavi di finale deglidiin Germania. Dopo un’attesa di alcuni giorni, messa in archivio la prima fase a gironi, si farà veramente sul serio con le sfide a eliminazione diretta. Non ci saranno appelli per nessuno e si giocherà per vincere e proseguire nel percorso in questa rassegna continentale. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DALLE 18.00 Due gli incontri previsti quest’e la Nazionale italiana sarà protagonista. Gli azzurri di Luciano Spalletti saranno proprio quelli che daranno il via alle danze (ore 18.00) affrontando la Svizzera allo Stadio Olimpico di Berlino. Un match complicato quello per gli azzurri, al cospetto di una formazione molto in salute, che ha fatto vedere ottime cose nelleprecedenti.