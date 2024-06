Euro2024ottavi | Germania-Danimarca 2-0

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 29 giugno 2024) 23.20 Tedeschi ai quarti,ora Spagna o Georgia Schmeichel attento sul destro di Kimmich,la testa di Schlotterbeck e il sinistro di Havertz. Partita sospesa 25' per maltempo,quando si riprende è ancora Schmeichel protagonista sula zuccata ravvicinata di Havertz. Poi tocca a Neuer salvare in uscita su Hojlund. A inizio ripresa gol annullato ai danesi per fuorigioco millimetrico.Subito dopo (53') rigore per i tedeschi (mani di Andersen) trasformato da Havertz.Che si divora il raddoppio. Chiude allora Musiala (68') lanciato dalle retrovie.