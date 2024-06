Dea ok il prezzo è giusto Preso Godfrey dell’Everton

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024) Il primo colpo di mercato dell’Atalanta è servito. Lavorando sotto traccia, come da abitudine, la dirigenza nerazzurra ha chiuso il primo acquisto del mercato estivo portando a Bergamo il 26enne difensore centrale britannico Benjamin Matthew, prelevato dall’Everton per 10 milioni più due di futuri bonus. Colpaccio realizzato da Luca Percassi e dal ds Tony D’Amico, che alla vigilia dell’apertura ufficiale del mercato hanno già regalato a Gian Piero Gasperini il primo vero rinforzo, andando a colmare la falla che si era aperta in difesa con il grave infortunio di Giorgio Scalvini e l’addio del veterano Palomino. Ben, due presenze con l’Inghilterra di Southgate, e’ un duttile centrale in grado di giocare anche laterale, coprendo due ruoli, e’ adatto a giocare sia nella tradizionale difesa a tre gasperiniana che in un modulo a quattro, ma all’Everton è stato schierato anche da mediano.