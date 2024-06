Conte voleva la Juve Giuntoli l’ha rifiutato clamorosa rivelazione da Torino

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 29 giugno 2024) La firma di Antonioha causato parecchi malumori in altre tifoserie, da, avrebbero svelato un clamoroso retroscena. Antonioha ormai ufficialmente iniziato la propria avventura al Napoli. L’ex Inter entus, è stato in grado di ridonare entusiasmo ad una piazza spenta a seguito degli ultimi nefasti 12 mesi. Se i tifosi partenopei hanno gioito, in molti altri hanno storto il naso. Su tutti quelli milanisti, che per mesi hanno sognato il salentino e già stannostando Fonseca, su cui è ricaduta la scelta dei lombardi. Anche in casantus, a quanto pare, però, il matrimonio traed il Napoli non è stato preso bene. Già negli anni scorsi la sua esperienza all’Inter aveva in parte incrinato i rapporti, quello con il Napoli è stato il secondo colpo duro da digerire per l’ambiente bianconero.