Atp Maiorca 2024 | Tabilo festeggia il debutto in top 20 con il secondo titolo in carriera

(Di sabato 29 giugno 2024) Prosegue l’annata sensazionale di Alejandro, che si è laureato campione dell’ATP 250 died hato nel migliore dei modi il nuovo best ranking. A partire da lunedì, farà infatti il suotra i primi 20 del mondo – al numero 19 – anche grazie alconquistato sull’erba delle Baleari. MONTEPREMItrofeo ina livello Atp per, che diventa il primo cileno di sempre a vincere unsull’erba e consolida il 14° posto nella Race. Sconfitto nell’atto conclusivo al’austriaco Sebastian Ofner con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e 16 minuti di gioco.non ha mai perso il servizio ed è riuscito ad avere la meglio grazie a un break per set. Tra i giocatori scavalcati in, anche il connazionale Nicolas Jarry, ergo da lunedì prossimosarà anche il numero uno di Cile.