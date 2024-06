Nations League maschile volley 2024 | Slovenia annulla un match ball all’Argentina ed è in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 28 giugno 2024) Larecupera per due volte un set di svantaggio,unpoint e strappa la qualificazione alle semifinali didi. L'Argentina si ferma a un punto dal successo e si arrende per 3-2 (19-25, 25-16, 17-25, 29-27, 15-7) nelle Finals in scena a Lodz, in Polonia. Trascinata dai 27 punti in attacco di Stern, la nazionale piena di vecchie e attuali conoscenze del campionato italiano raggiunge il Giappone nell'incontro in programma domani, sabato 29 giugno, alle 20. L'Argentina approccia meglio la sfida, con la regia del solito De Cecco la nazionale sudamericana mette in difficoltà la difesa slovena, costretta a rincorrere sin dalle prime battute.