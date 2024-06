Il difensore della Georgia Lochoshvili | Kvara è nato per diventare uno dei calciatori più forti della storia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 28 giugno 2024) Lukaimpega Euro 2024, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Cronache di spogliatoio. Dopo il passaggio del turno e la conquista degli ottavi di finale ha parlato dell’influenza di: «peruno deipiùnelladel calcio. Con la sua mentalità, per noi tutto è possibile. Dopo la partita contro il Portogallo, non ho parlato con CR7: credo fosse ancora arrabbiato per quel contrasto su cui ha chiesto il calcio di rigore. Però voglio dirgli una cosa: È una leggenda vivente, contro di lui se non vai a contrasto è difficile marcarlo!. Quando abbiamo iniziato l’Europeo, ci siamo detti: ‘Giochiamoci tutte le partite a viso aperto, il nostro obiettivo dev’essere arrivare agli ottavi’.