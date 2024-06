Assoluti di La Spezia al via | 16 titoli in palio nel sabato tricolore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 28 giugno 2024) Tutto pronto per i Campionati Italianiche scattanoa La. Il weekend in arrivo è quello della massima rassegna nazionale con le ultime sfide per le maglie tricolori a meno di un mese dalle Olimpiadi di Parigi (atletica dal 1° all’11 agosto) e con la presenza di diversi big azzurri che hanno entusiasmato ai trionfali Europei di Roma. Insono 16 inella prima giornata: tra questi, la finale dei 110 ostacoli alle 20.58, in cui è atteso il campione continentale Lorenzo Simonelli, già argento iridato dei 60hs, straordinario protagonista all’Olimpico con il favoloso 13.05 del record italiano. Sul rettilineo dei 100 (finale alle 21.10), si prepara a sfrecciare Zaynab Dosso, che ha riscritto la storia della velocità azzurra: bronzo europeo e terzo posto ai Mondiali nei 60 indoor.