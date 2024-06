Al Gore punta il dito contro l’Italia | A cosa servono tutti questi gasdotti? Sono l’equivalente di 300 centrali a carbone

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 28 giugno 2024) «è tra i Paesi europei che lavorano al maggior numero di nuove infrastrutture per i combustibili fossili. È folle, stiamo minacciando il futuro dell’umanità con». Più che una lezione assomiglia a una vera e propria arringa l’intervento di Alal centro congressi La Nuvola, a Roma. L’ex vicepresidente degli Stati Uniti ha portato per la prima volta in Italia una delle celebri training sessions della sua ong The Climate Reality Project, fondata nel 2006. Tre giorni di incontri e workshop, da venerdì 28 a domenica 30 giugno, per discutere non solo dell’effetto devastante dei cambiamenti climatici, ma anche (o forse soprattutto) del ventaglio di soluzioni a disposizione per contrastarne l’avanzata. «Unite le vostre voci, dite la verità al potere, scegliete e votate.