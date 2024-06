27 Giugno 2024 – Ursula von Der Leyen nuovamente presidente della Commissione Europea

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di venerdì 28 giugno 2024) E’ fumata bianca del Consiglio europeo al pacchetto di nomine per i vertici Ue del prossimo ciclo politico europeo. I leader hanno approvato i nomipopolarevon derper un bis alla, del socialista portoghese Antònio Costa alla presidenza del Consiglio europeo epremier estone Kaja Kallas per il posto di Alta rappresentante Ue per la politica estera. La redazione di ‘Marianne’, rivista francese un tempo punto di riferimentosinistra e ora su posizioni di destra e sovraniste, ha votato a favore dello sciopero dopo la rivelazione dei legami tra il miliardario Pierre-Edouard Sterin, candidato all’acquisizione del settimanale, e il Rassemblement National. Gli Stati Uniti si preparano ad evacuare gli americani dal Libano in previsione di possibili attacchi aerei e di un’offensiva di terra da parte di Israele.