Vigor il legale Lewis oggi entra in società

(Di lunedì 3 giugno 2024) È il giorno del closing. La data che segnerà la storia della. Robert, avvocato statunitense già Ceo del Cesena in Serie C, entrerà a far parte della storicasenigalliese. Non sono ancora stati resi noti i dettagli dell’operazione, per saperne di più bisognerà attendere l’incontro organizzato dal club nelle prossime settimane. Massimo riserbo sul nuovo volto dellaa stelle e strisce, di certo peròavrà un ruolo importante. "formalizzeremo l’accordo con l’avvocato- dice l’amministratore delegato rossoblu Luca Meggiorin -. Nel tardo pomeriggio siamo attesi a Pesaro per concludere l’operazione". Robertinvece è rimasto a New York, si collegherà a distanza e dovrebbe esserci un suo delegato. Concluse le formalità, il mercato rossoblu entrerà nel vivo, anche se il ds Roberto Moroni è già al lavoro per mettere a disposizione di Clementi la rosa più competitiva possibile.