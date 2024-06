Fonte : romadailynews di 3 giu 2024

Luceverde Roma di nuovo Ben trovati sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna dalla Cassia bis alla Salaria dalla Tiburtina rallentamenti e code fino al bivio per la Roma Fiumicino in carreggiata esterna abbiamo rallentamenti e code tra le uscite Flaminia via del mare e dal vivo con la Roma Fiumicino a Tiburtina trafficato il tratto Urbano della A24 Roma L’Aquila code da Tor Cervara sia verso il grazie in direzione della tangenziale est sulla stessa tangenziale si rallenta con code da via dei Monti Tiburtini verso la galleria Giovanni XXIII ed al bivio con la 24 Abbiamo file fino a viale Castrense in direzione di San Giovanni traffico intenso su tutte le consolari verso il centro della capitale maggiori disagi su via Flaminia via Salaria code rispettivamente da Labaro a Tor di Quinto da via di Villa Spada via dei Prati Fiscali e per un incidente abbiamo file su Aurelia partire da Malagrotta e verso Piazza Irnerio la polizia locale segnala un incidente su via della Bufalotta concone nei pressi di via Nino Martoglio dalle ore 10 alle 13 per una manifestazione sindacale di Porta Pia tra via Ancona Corso d’Italia possibili difficoltà di circolazione con deviazione per diverse linee bus in zona chiusa la stazione Torre Gaia della metro C per un intervento delle forze dell’ordine in corso per dettagli su queste altre notizie consultate il sito roma.

Traffico Roma del 03-06-2024 ore 09 | 30