Serve una più stretta collaborazione fra scuola e imprese

(Di lunedì 3 giugno 2024) Origlia * I dati su efficienza ed efficacia del sistema dell’education italiano sono molto preoccupanti. Che si vada a vedere i risultati dei test Invalsi, il tasso di dispersione scolastica, la percentuale di Neet, il mismatch tra domanda e offerta di lavoro o altri indicatori, si arriva sempre alla stessa conclusione: qualcosa non funziona. Le cause sono molte e si sono così stratificate nel corso dei decenni, che nessun tentativo di riforma è sinora riuscito a rinnovare un sistema costruito per rispondere alle esigenze di un’altra epoca. Spesso si è usata la giustificazione della mancanza di risorse pubbliche, ma oggi il problema non sussiste. Nel Pnrr, il capitoloprevede ben sei riforme con un’assegnazione di oltre 530 milioni di euro, eppure tra l’urgenza di spenderli entro il 2026, da una parte, e la difficoltà di superare i vincoli burocratici per rendere davvero disponibili tali cifre, dall’altra, non è detto che si riesca a ottenere i risultati qualitativi attesi.