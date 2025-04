’Zone 30’ in sei aree della città La giunta approva il progetto | Così diminuiscono gli incidenti

della vita dei pedoni, ma soprattutto ridurre il numero di incidenti stradali, rendere le strade più sicure e diminuire l'inquinamento. Sono i risultati delle zone 30, aree urbane in cui la velocità massima consentita è di 30 chilometri orari. La giunta comunale ha approvato il progetto per introdurre le zone 30 in sei zone di Perugia. Borgo Bello, via Birago, area della Conca, San Sisto, Ponte San Giovanni e Balanzano: sono queste le aree interessate, zone con una forte presenza di studenti, scuole, spazi residenziali e parchi pubblici. Quartieri che necessitano di particolare attenzione. Il limite di velocità verrà ridotto a 30 km/h, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e anche per incentivare altre forme di mobilità. Ora si attende il reperimento delle risorse necessarie: sono allo studio due opzioni di finanziamento, una da 7 milioni di euro, l'altra da 8 milioni.

