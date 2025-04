Lanazione.it - Post-sisma, l’Umbria è ripartita. In crescita imprese e aziende nel cratere del terremoto 2016

Leggi su Lanazione.it

fuori dal tunnel del. Così dice l’ultimo report della Camera di commercio del, elaborato nell’ambito del Progetto Fenice, in collaborazione con l’Università per Stranieri di Perugia, il Comune di Norcia e la Scuola umbra di amministrazione pubblica. È stato il 2024 l’anno decisivo per i 14 comuni umbri più duramente colpiti daldel, esclusa Spoleto, che è un caso a sé. Anno in cui si evidenziano, rileva ancora la Camera di commercio, segnali concreti di rilancio che si concretizzano nelleinattive che diminuiscono, in più lavoratori stabili, nellasignificativa di produzione e valore aggiunto, nell’aumento della solidità finanziaria. Il numero dellecon valore della produzione assente, cioèattive solo sulla carta, è sceso sotto i livelli del 2015, con un calo graduale ma costante che dalle 2.