Palestra di Magreta riqualificazione energetica e sismica

Palestra Ferraguti della frazione di Magreta. L’impianto sportivo è stato oggetto di interventi di riqualificazione sismica, energetica e funzionale. La prima fase dell’intervento ha riguardato il miglioramento sismico, mentre nel secondo stralcio dei lavori sono stati realizzati due campi da pallavolo, uno dei quali omologato (Fipav) e un campo da basket per competizioni federali. Inoltre sono stati installati un impianto solare termico e un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo. Questi interventi aumentano così l’efficienza energetica e riducono in maniera consistente i consumi di acqua e luce, con minori costi di manutenzione. Il costo della riqualificazione è di circa 500mila euro, di cui 200mila finanziati dalla Fondazione di Modena. "Non solo uno spazio per l’attività sportiva, ma un luogo di aggregazione - ha sottolineato l’assessore allo Sport di Formigine Giulia Bosi – questo intervento rende lo spazio non solo più sicuro e inclusivo, ma anche sostenibile e polifunzionale". Ilrestodelcarlino.it - Palestra di Magreta, riqualificazione energetica e sismica Leggi su Ilrestodelcarlino.it Inaugurata ieri laFerraguti della frazione di. L’impianto sportivo è stato oggetto di interventi die funzionale. La prima fase dell’intervento ha riguardato il miglioramento sismico, mentre nel secondo stralcio dei lavori sono stati realizzati due campi da pallavolo, uno dei quali omologato (Fipav) e un campo da basket per competizioni federali. Inoltre sono stati installati un impianto solare termico e un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo. Questi interventi aumentano così l’efficienzae riducono in maniera consistente i consumi di acqua e luce, con minori costi di manutenzione. Il costo dellaè di circa 500mila euro, di cui 200mila finanziati dalla Fondazione di Modena. "Non solo uno spazio per l’attività sportiva, ma un luogo di aggregazione - ha sottolineato l’assessore allo Sport di Formigine Giulia Bosi – questo intervento rende lo spazio non solo più sicuro e inclusivo, ma anche sostenibile e polifunzionale".

