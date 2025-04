Lanazione.it - Osservatorio carcere, il 14 ci sono le toghe

L’nazionale carceri dell’Aiga, l’associazione dei giovani avvocati, nella settimana dal 14 al 19 aprile, fa ingresso negli istituti penitenziari di tutta Italia. Fra questi anche Santo Spirito a Siena, dove un gruppo sarà alle 9.30 del 14. A guidare la delegazione delleche varcheranno ilci sarà l’avvocato Alessandro Betti come responsabile dell’nazionale Aiga carceri, la legale Francesca Bonagura di Firenze che è referente per la Regione Toscana, più due loro colleghi di Pistoia e Lucca. La visita a Ranza sarà invece effettuata il 19 aprile. L’Aiga ha sempre dimostrato molta sensibilità e attenzione per le questioni che riguardano le carceri italiane. Per questo ha istituto un proprio(Onac). E’ stata elaborata una proposta di riforma dell’ordinamento penitenziario con particolare riferimento alle misure alternative alla detenzione ma che si sofferma anche sui detenuti tossicodipendenti e stranieri.