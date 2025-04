Ilrestodelcarlino.it - Estate alla Rocca. Eventi e spettacoli, cercansi associazioni

L’è già nell’aria: il Comune, per integrare la programmazione didella rassegna ’Arena’, che si svolgerà dal 14 giugno al 31 agosto presso la rinnovatadi Ravaldino, ha pubblicato un avviso per l’inoltro di manifestazioni di interesse a cui si può aderire, compilando un modulo dedicato, fino a lunedì. Anche quest’anno la volontà dell’assessoratocultura è quella di costruire il cartellone estivo con la partecipazione e il contributo artistico di enti edel territorio. Le proposte potranno spaziare dal campo della musica a quello della danza, da quello del teatro fino alle declinazioni più moderne del cinema e del cabaret. Gli interessati avranno a disposizione gratuitamente service audio e luci, schermo senza proiettore, servizio di hostess, servizio pulizie, un palco di 10 metri per 8 con copertura, 300 sedute e il piano della sicurezza.