Ilrestodelcarlino.it - Ladri scatenati, quattro spaccate in una notte

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ stata unalunghissima, quella di ieri, per diversi commercianti i cui esercizi sono stati presi di mira da malviventi (già individuati e fermati) dalle forze dell’ordine. Nel mirino deiprima l’Elisir Cafè di viale Gramsci, poi il market di via Aravecchia, le cui vetrate portano i segni della tentata effrazione, e poi ancora il forno Ferroni di via Fenuzzi, a due passi dal Municipio, e la pizzeria ‘Smile’ a Sassuolo Due. Il modus operandi riconduce i diversi blitz, cominciati aalta e finiti a ridosso delle sette del mattino, proprio ai soggetti, due, di origine straniera, già noti alle forze dell’ordine, individuati poi dalle pattuglie in zona Parco, mentre cercavano di darsi alla fuga. Vetrina divelta e fondo cassa sottratto al forno Ferroni, mentre allo Smile i malviventi, abbattuta la vetrata di un ingresso, si sono introdotti nel locale asportando il fondo cassa, il dispositivo che verifica le banconote false e anche una bottiglia di liquore.