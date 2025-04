Tir resta incastrato | la scena si ripete a Porta San Filippo

Porta San Filippo. A pochi giorni dal caso del grosso tir rimasto incastrato in prossimità dell'antico varco cittadino, venerdì scorso la scena si è ripetuta: un altro mezzo pesante, di dimensioni analoghe, ha tentato la sorte e – come prevedibile – ha fatto la stessa fine del suo predecessore, restando bloccato proprio lì, dove la strada si fa più stretta. Il copione è simile al precedente: manovre complicate, traffico in tilt e cittadini increduli di fronte a un dejà vu che ormai ha dell'incredibile. Nonostante i cartelli di divieto e le segnalazioni che scoraggiano l'ingresso ai mezzi di grandi dimensioni, sembra che qualche navigatore satellitare continui a giocare brutti scherzi agli autisti Portandoli dritti verso un vicolo cieco, in tutti i sensi. L'episodio, oltre a creare disagio alla circolazione e qualche malumore tra residenti e commercianti della zona, riapre la questione della segnaletica e della prevenzione.

