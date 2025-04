Ilrestodelcarlino.it - Pirandello pulp: il genio siciliano rivisitato da Fabio Troiano e Massimo Dapporto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sarà un ‘’ con, sotto la regia di Gioele Dix, a chiudere la stagione di prosa del teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio. L’appuntamento è fissato per domani 7 aprile alle 21 e anche in questo caso sarà uno spettacolo in esclusiva regionale. Mai come in questa stagione il teatro montegiorgese, grazie anche al direttore artistico Gianluca Balestra, ha ospitato nel programma esclusive regionali, ben 5 spettacoli su 6. La rappresentazione di domani è un classico ‘Gioco delle Parti’ di. Maurizio, il regista dello spettacolo, si aspettava un altro tecnico per il montaggio delle luci, ma si presenta Carmine, che non sa nulla dello spettacolo e soffre di vertigini. Maurizio è costretto a ripercorrere tutto il testo per farglielo capire e Carmine, pur di non salire sulla scala a piazzare le luci, si mette a discutere ogni dettaglio della regia.