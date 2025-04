Lanazione.it - I prodigi al microfono

In questa storia il calcio non c’entra per niente, anche se stiamo parlando di una rassegna e di un premio – ‘Il Pallone d’oro’ – che nei tempi moderni celebra, per iniziativa di France Football, il miglior giocatore di calcio del mondo, eletto da una giuria internazionale di giornalisti. ‘Il Pallone d’oro’ di casa nostra. abita nella memoria di Massarosa dove proprio sessant’anni fa, era l’anno di grazia 1965, venne organizzata la prima edizione del ‘Festival Nazionaleal’ – riservato a bambine e bambini da 5 a 14 – che contemplava come primo premio proprio un artistico ‘Pallone d’oro’. L’organizzazione dell’evento era curata dall’associazione calcistica locale – che proprio nel 2025 celebra i suoi primi 100 anni di vita – e dalla sezione Calciatori. All’epoca, il territorio del comune di Massarosa era un vulcano di iniziative, spinto dal miracolo economico non solo nazionale, che aveva come centro di gravità permanente il settore calzaturiero con prodotti e marchi che conquistavano i mercati internazionali: innegabili e immaginabili le ricadute occupazionali e di censo per molte famiglie.