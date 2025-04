Palace e Brighton riproducono il thriller mentre i lupi Trump Relegation rivali Ipswich

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-05 18:27:00 Il web non parla d’altro:Il sorteggio per 1-1 dell’Arsenal con Everton ha fissato il ritmo per quello che sarebbe un sabato pomeriggio imprevedibile dell’azione della Premier League il giorno 31.I Gunners hanno lasciato cadere più punti nei loro ultimi sforzi per catturare il Liverpool in cima alla pila e ora rivolgeranno invece tutta la loro attenzione alla Champions League.Tuttavia, molte delle squadre della divisione hanno ancora molto da giocare per ora e maggio e la gara sia in alto che in basso del tavolo è continuata in una bella giornata di aprile.Crystalstava assumendoa Selhurst Park,stava cercando di farne uno suideidi retrocessione.Il West Ham di Graham Potter ha anche affrontato un Bournemouth fuori forma al London Stadium.