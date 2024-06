Sassuolo Con la B seconda squadra in archivio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Con la retrocessione in B ilsi trova costretto a dover rimandare a data da destinarsi anche un progetto al quale la società teneva parecchio, quello della, l’Under 23 da iscrivere al campionato di Serie C, come sinora hanno fatto la Juventus e l’Atalanta, ricavandone sicuri benefici in merito alla crescita di alcuni dei loro giovani giocatori da lanciare tra i professionisti. Ilragionava sull’opportunità da un paio di anni, frenato però dai regolamenti federali relativi ai criteri di iscrizione, dal momento che le seconde squadre possono ottenerla solo a integrazione degli organici (ovvero in caso di mancata iscrizione delle aventi diritto, con questo ordine di priorità: una, una formazione di Serie D, e una retrocessa dalla Serie C) e attraverso un ranking per le interessate alle seconde squadre stilato in base a tutta una serie di parametri – dalla posizione in classifica dell’anno precedente al numero di giovani schierati, passando per la presenza media sel pubblico sugli spalti – che, in definitiva, privilegiavano altri club (su tutti il Milan) facendo scalare quello neroverde nella graduatoria.