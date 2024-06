Nino D’Angelo | Sono stato un fenomeno di razzismo tra i più eclatanti mi hanno insultato Ero il ragazzo col caschetto emblema del terrone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024)ha segnato la storia della canzone napoletana ed è per questo che per ringraziare i suoi fan terrà un concerto-evento allo stadio Maradona a Napoli il prossimo 29 giugno. Non solo successi e riconoscimenti, ma il percorso artistico dinon ètutto rose e fiori. Cistati anche momenti molto difficili. “Erodel, ilpartiva da Napoli – ha ricordato l’artista a La Stampa -. Mi, volevano distruggermi, poi ho conosciuto la parola diritto”.unditra i più. Mi, volevano distruggermi; ilcoldelsi è preso il peggio e gli devo tutto. Ora lo ringrazio. Poi ho conosciuto la parola diritto che mi eranegato.