Natisone dopo lo choc la polemica | soccorsi inutili per prassi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 3 giugno 2024) I corpi delle due amiche, Patrizia Cormos, 20 anni, e Bianca Doros, 23 anni, erano a circa 300 metri l'una dall'altra quando sono stati ritrovati. A Premariacco, in provincia di Udine, il fiumeha restituito le vittime intorno alle 12 di ieri,che la piena le ha trascinate via insieme a Cristian Casian Molnar, 25 anni, il terzo ragazzo che risulta ancora disperso.giorni di ricerche, dal 31 maggio, il livello dell'acqua ieri si è abbassato. E così il corpo di Patrizia è stato trovato dai vigili del fuoco a 700 metri a valle dal ponte Romano, mentre quello di Bianca dai volontari della protezione civile a 1000 metri, tra anfratti e vegetazione. I tre amici si sono stretti come in un abbraccio «per fare massa», come consigliato dai vigili del fuoco arrivati sul posto, e poi la forza della corrente li ha portati via, fino a scomparire.