Napoli Conte Osimhen Lukaku ed altro a Radio Crc

(Di lunedì 3 giugno 2024) ACrc nel corso della trasmissione “Calciomania” di Massimo D’Alessandro è intervenuto Gianluca Lena, giornalista, sull’Udinese “Lucca ha disputato una buona stagione, ha segnato 8 reti ed è stato decisivo nel gol salvezza dell’Udinese. Era al primo anno di serie A dopo la parentesi in chiaro-oscuro con l’Ajax e a mio avviso deve fare un certo tipo di percorso per poi ambire a piazze di grande livello. E’ stata quindi una buona stagione la sua, oltretutto ha sempre giocato. Ha 24 anni, non è più giovanissimo, ma ha ancora bisogno di 1/2 stagioni di rodaggio e abitudine ad alti livelli per poi provare a spiccare il volo. Su Nehuén Pérez e Lazar Samardži? Nehuén Pérez? Tra Udine ec’è questa autostrada immaginaria anche in chiave mercato.