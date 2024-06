L’Under 15 vince e vola in semifinale scudetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Prosegue il sognodel15 dell’Arezzo. I ragazzi allenati da Peter Peruzzi hanno battuto il Pescara per 2-1 nel ritorno dei quarti di finale - dopo che già si erano imposti per 3-2 nel match d’andata in Abruzzo - eno indove affronteranno la Virtus Francavilla. Gli amaranto sono, dunque, tra le migliori quattro formazioni d’Italia di categoria proseguendo in una stagione straordinaria che già li avevi visti trionfare nel proprio girone. Per raggiungere la finale adesso servirà superare i pugliesi che nel proprio quarto di finale hanno eliminato i pari età del Perugia. Gara d’andata domenica 9 a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, il ritorno in casa domenica 16. L’Arezzo potrà contare ancora una volta sul vantaggio della miglior posizione in classifica.