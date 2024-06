Luci a San Luca strade chiuse a Bologna | quali e quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 - Con l'inizio delPortici Festival, cambia anche la viabilità cittadina. Eccosono i provvedimenti del traffico. Via di Sansarà chiusa al traffico già da stasera, dalle 21.30 alle 24. Poi, per permettere a tutti i cittadini, visitatori e turisti di partecipare all'eventoa San, progetto artistico di Cesare Cremonini che illumina il portico Unesco dall'alba al tramonto, via di Sanrimarrà chiusa da mercoledì 5 a domenica 9 giugno, dalle 21:30 alle 5. Dal provvedimento sono esclusi i residenti. Turrita d’argento a sorpresa a Cesare Cremonini: “Non me l’aspettavo”. E si commuovesono i percorsi alternativi I residenti del tratto di via Sanda via Porrettana al civico 21 dovranno accedere e uscire da via Porrettana.