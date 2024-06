Incassi cinema in testa i Me contro Te con 986mila euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) La comicità dei Mete è la protagonista del box office del week end, anche se con numeri un po' inferiori degli capitoli precedenti della fortunata serie destinata ai bambini: il nuovo film dei due youtuber, Operazione spie, ha debuttato con quasiin quattro giorni con una media di 1.941 su 508 sale. Al secondo posto l'anime Haikyu!! - Battaglia all'ultimo rifiuto, che ha incassato 403milain 4 giorni con una media di 1.733 in 233. Chiude il podio Furiosa: A Mad Max Saga, quinto capitolo del franchise diretto da George Miller, passato fuori concorso a Cannes, con Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth che in calo del 48% ha messo via altri 360milaper un totale di 1 milione 300mila con una media di 774su 466 schermi.