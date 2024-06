Condivisione e memoria per un futuro di pace

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) È stato il prefetto Attilio Visconti, dando voce alle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a ricordare come "nel 1946 la scelta del popolo italiano per la Repubblica scrisse una pagina decisiva di democrazia e pose le basi per un rinnovato patto sociale, che avrebbe trovato compiuta articolazione nella Carta costituzionale. Un esito al quale si giunse dopo i tragici eventi bellici e la lotta di Liberazione dal nazifascismo, costellata da molteplici episodi di eroismo, da eccidi efferati". Una storia di cui è "dovere civico" faree una "preziosa opportunità per riflettere insieme sulle ragioni che animano la vita della nostra collettività, inserita oggi nella più ampia comunità dell’Unione Europea cui abbiamo deciso di dar vita con gli altri popoli liberi del continente e di cui consacreremo, tra pochi giorni, con l’elezione del Parlamento Europeo, la sovranità".