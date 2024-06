Cologno scoperta maxi discarica vicino al capolinea della metropolitana verde | tre persone denunciate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024)Monzese (Milano), 3 giugno 2024 – 4 – Un terreno aNord,allinea, da tempo era ormai diventato unaabusiva. Pezzi di legno, scarti da cantieri, masserizie e altri rifiuti, soprattutto edili, avevano troavato casa nell’area periferica, portati e scaricati da camionisti che, dopo un’indagine durata due mesi, sono stati pizzicati in flagrante dagli agentipolizia locale. Da aprile, infatti, gli uomini del comando colognese avevano avviato le verifiche per dare un volto ai malviventi. Ci sono stati appostamenti e servizi di osservazione, in vecchio stile, e sono state utilizzate anche le telecamere per capire il percorso e i mezzi effettuati dagli scaricatori abusivi.