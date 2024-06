Che partito sei? Scegli chi votare alle Europee in base alla tua personalità

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 3 giugno 2024) Le elezionidell’8 e 9 giugno sonoporte. Molti dei tuoi amici, colleghi e parenti hanno già le idee chiarissime su chi. Ma tu no. Vorresti tanto esercitare il tuo diritto costituzionale e vedere marchiata, con un timbro nuovo di zecca, la tessera elettorale (a proposito, chissà dov’è finita: sarà nel baule in cantina? a casa dei nonni?). Muori dvoglia di parteciparegrande festa della democrazia e l’idea di ingrossare le fila dell’esercito degli astenuti proprio non ti va giù. Ma c’è un piccolo problema:indeciso su quale lista apporre la fatidica X nel segreto del seggio. Anzi, brancoli proprio nel buio. Beh, niente panico: se questo è lo stato d’animo che stai attraversando a meno di una settimana dal voto, sappi chein ottima compagnia.