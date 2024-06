Bridgerton 3 Parte 2 il trailer degli ultimi attesissimi episodi della serie!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sono disponibili da oggi ilufficiale e le nuove immagini di2, ovvero glistagione da record, in arrivo solo su Netflix il 13 giugno 2024. La prima, disponibile su Netflix dal 16 maggio 2024, ha segnato il più grande debutto nella storia, generando oltre 41 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni. La storia segue l’avvicinamento romantico di Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin(Luke Newton). Come abbiamo visto nella nostra recensione di1, Penelope Featherington (Nicola Coughlan) ha finalmente rinunciato alla sua cotta di lunga data per Colin(Luke Newton) dopo aver sentito i suoi commenti denigratori su di lei nella scorsa stagione.