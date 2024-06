Balzanelli ' valorizzare 118 e operatori da sempre al servizio della comunità'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Roma, 3 giu. (Adnkronos Salute) - La Sis118 "chiede con forza al Governo, dopo quasi 7 anni di motivate e più che documentate sollecitazioni continue, tutte sistematicamente inascoltate, diil sistema 118, e quindi i suoi, potenziandolo nelle varie articolazioni e componenti operative che, tutte insieme servono, con strenua dedizione, lo Stato e la". Con questa presa di posizione si è chiuso il XXI congresso nazionaleSocietà italiana sistema 118 (Sis118), realizzato in collaborazione con la Libera università Giuseppe Degennaro (Lum) a Casamassima (Bari). "La nuova era delle riforme in sanità vede, oggi più che mai, con carattere di evidenza che può definirsi schiacciante sulla base dei dati obiettivi, il sistema di emergenza territoriale 118 quale 'custode tempo dipendentevitapopolazione italiana' - sottolinea Mario, appena rieletto presidente nazionale Sis118 per il quarto mandato - perché entra, attraverso i suoitutti, medici, infermieri, autisti-soccorritori, nelle case dei cittadini, si precipita, non senza rischi e pericoli per la personale incolumità degli stessi, sulle strade, interviene con competenza in qualunque ambiente, anche il più ostile.