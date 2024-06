Aftersun la spiegazione del finale | cosa è successo a Calum?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 3 giugno 2024), ladel? Indicato come uno dei migliori film del 2022,(qui la recensione) è un nostalgico e malinconico racconto su un rapporto tra padre e figlia apparentemente ricco di affetto ma anche sui non detti esistenti tra di loro. Un film che fa della memoria la base di partenza per ripensare determinati momenti della vita e riguardarli attraverso punti di vista nuovi. Quello che infatti all’apparenza sembra un racconto ricco di momenti gioiosi e spensieratezza, risulta invece essere macchiato da profondi momenti di tristezza. Diretto da Charlotte Wells – qui al suo esordio nella regia di un lungometraggio –è però prima di tutto un film estremamente personale, in quanto ispirato alla vera vacanza che Wells fece con suo padre quando era una bambina.