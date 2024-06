Verso il Tour de France Affari e presenze in volata | Vetrina eccezionale Ma la città è già satura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Nuovi arrivi, più, ma anche ulteriori pressioni sui delicati equilibri cittadini. Li porterà ilde, la grande manifestazione sportiva che prenderà il via il 29 giugno dal piazzale Michelangelo di Firenze, con impatti importanti sulla. Secondo i calcoli fatti dal Centro studi turistici di Firenze (in una ricerca elaborata lo scorso anno) sono più di 500mila le persone che potrebbero seguire la fase preparatoria e la partenza della prima tappa Firenze-Rimini lungo il percorso toscano, con oltre 20 milioni aggiuntivi di Pil. Per Firenze si parla di 162miladi spettatori che arriverebbero per l’occasione e di altre 138mila da parte di residenti ine area metropolitana con un "innalzamento del tasso di occupazione dei posti letto fino al 90% a Firenze e al 60% negli altri comuni dell’area".