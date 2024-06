Vannacci alla prova del comizio tra il suo linguaggio bellico e gli appelli pacifisti di Salvini Tra i militanti c’è chi non vuole il generale | Noi antifascisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Almilanese per la chiusura della campagna delle Europee, vanno in scena le due facce della Lega. Quella diche invoca la pace e quella diche per tutto il suo discorso utilizza un. La location è piazza Duomo, o meglio, il retro di piazza Duomo. Potrebbe contenere 500 persone ma non si riempie. Nulla a che vedere con la chiusura di cinque anni fa davanti al sagrato quandobaciava il rosario di fronte a migliaia di persone. I tempi sono cambiati, la Lega non è più al 30 per cento. E perre a rimanere davanti a Forza Italia, il Capitano hato la carta del. “All’ultimo giro ho votato Meloni, ma questa volta voterò, voterò la persona non il partito” spiega una delle prime signore ad arrivare in piazza.