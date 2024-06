Roland Garros 2024 programma e orari lunedì 3 giugno | tutte le partite in programma

Leggi tutta la notizia su sportface

Il programma e l'ordine di gioco del Roland Garros per la giornata di domenica 2 giugno 2024. Seconda metà di ottavi di finale a Parigi, dove si assegnano gli ultimi 8 pass per i quarti. Si entra sempre più nel vivo del torneo e l'Italia è ancora protagonista, con Jasmine Paolini che sfida la russa Avanesyan in apertura sul Lenglen. In campo anche Djokovic, Rybakina e Sabalenka. Di seguito il programma completo. PHILIPPE CHATRIER Ore 11:00 – (15) Svitolina vs (4) Rybakina a seguire – (22) Navarro vs (2) Sabalenka Ore 16:00 – (1) Djokovic vs (23) Cerundolo Ore 20:15 – (4) Zverev vs (13) Rune SUZANNE LENGLEN ore 11:00 – Avanesyan vs (12) Paolini a seguire – (11) De Minaur vs (5) Medvedev a seguire – Gracheva vs M.Andreeva a seguire – (12) Fritz vs (7) Ruud