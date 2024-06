Non si deve permettere Verderami sbotta | con chi ce l' ha

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 2 giugno 2024) Il candidato socialista alla Commissione europea, Nicolas Schmit, si è lasciato andare ad attacchi contro la premier Meloni, accusandola di essere non democratica. Se ne parla durante la puntata di Stasera Italia in onda il 2 giugno su Rete4. Ospiti Francescoe la scrittrice Francesca Cavallo che preferisce glissare la domanda della conduttrice. "Schmidt non può e non sidi definire il partito di Giorgia Meloni come non democratico" Francescoa #StaseraItalia pic.twitter.com/9HPPAFzit4 — Stasera Italia (@StaseraItalia) June 1, 2024 "Per rispondere alla domanda alla quale la tua ospite non ha risposto - dichiara Francescoriferendosi alla Cavallo - il candidato socialista in Europa, Nicolas Schmit, non si può e non sidi definire Giorgia Meloni e il partito che rappresenta un partito non democratico per due considerazioni.