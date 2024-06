Non fermare la città vota Elena! | il flash mob del centrosinistra per Elena Carnevali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 2 giugno 2024) Bergamo. Una scritta, enorme, umana, che vista dall’alto fa un certo effetto. Due parole per un fiume di gente: il popolo delè sceso in piazza, nel cuore di Bergamo, precisamente in Piazza Vittorio Veneto, per gridare all’unisono “”. Un sabato particolare, quello a una settimana dal voto, per i candidati che fanno il tifo per la loro leader. Armati di magliette bianche e pronti, ciascuno con il suo ruolo, a mettersi al proprio posto per dar vita ad un momento che lascia il segno del fare comunità. Piazza Vittorio Veneto si è così riempita di magliette bianche e di entusiasmo per sostenerea una settimana dalle elezioni. Oltre 250 le persone in piazza per comporre la scritta umana “” e per lanciare allail grido: “Nonla!”.