Nino D’Angelo | Sono stato un fenomeno di razzismo Il ragazzo col caschetto emblema del terrone

(Di domenica 2 giugno 2024): «undi. Ilcoldelsi racconta in un’intervista a “La Stampa“: dal ragazzino con ilall’uomo di successo. Èun? «unditra i più eclatanti. Mi hanno insultato, volevano distruggermi; ilcoldelsi è preso il peggio e gli devo tutto. Ora lo ringrazio». Con un concerto allo Stadio Diego Armando Maradona il prossimo 29 giugno: “I miei meravigliosi anni’80…E non solo”. Sarete in 40mila: ci sarà anche quella Napoli che l’ha ostacolata? «Secondo me si, qualcuno negli anni è perfino venuto in camerino a scusarsi. Questo è il concerto della vita. Siamo in pochi alla mia età (classe 1957, ndr) a riempire gli stadi».